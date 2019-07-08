2019-07-08T09:57:26+03:00
Происшествия

Заработал больше полумиллиона рублей и лишение свободы турагент из Комсомольска

Мужчина брал деньги от клиентов перед закрытием организации и не собирался оказывать услуги
Ольга КИВА
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Заработал больше полумиллиона рублей и лишение свободы турагент из КомсомольскаЗаработал больше полумиллиона рублей и лишение свободы турагент из КомсомольскаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре прошел суд над агентом туристической компании. Мужчину 37 лет обвиняли в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Фигурант придумал простой план обогатиться перед тем, как прекратить свою деятельность в 2017 году.

- Горожанин принимал от клиентов деньги, заключал с ними договоры по предоставлению туристических продуктов или реализации проездных билетов, но при этом не намеревался исполнять свои обязательства. Покупателей он заведомо дезинформировал, убеждая, что турпродукты и проездные билеты забронированы. На самом деле полученные деньги мужчина оставлял себе и тратил на свои нужды, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В общей сложности от действий злоумышленника пострадали семь человек. От них фигурант получил деньги на сумму более 600 тысяч рублей. Свою вину обвиняемый признал полностью. Суд учел это обстоятельство и постановил злодея лишить свободы условно на срок три года. Исковые требования пяти потерпевших удовлетворены в полном объеме, с осужденного в их пользу взыскан оставшийся не возмещенным имущественный вред в размере 225 тысяч 670 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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