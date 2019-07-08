Жара в Хабаровском крае задержится на неделю

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-08T10:41:13+03:00

Циклонов пока не будет, но ясную погоду синоптики не обещают

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В Хабаровском крае установилась по-летнему жаркая погода. На юге региона и в центральных районах отметки на столбиках термометров могут подниматься до 28-30 градусов. При этом циклонов в крае не ожидают в течение недели.

- Над регионом действуют конвективные массы, которые уже привели к повышению температурного фона. К слову, в прошедшие субботу и воскресенье в Хабаровске было на несколько градусов теплее обычного. Такая картина сохранится до следующих выходных. Не будет в регионе и ясной погоды, будет в основном облачно, а местами в крае пройдут небольшие дожди, - пояснили в Хабаровском гидрометцентре.

Отметим, из-за большой влажности и высокой температуры на улице могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания. Жителям края напоминают, что в такие дни необходимо выполнять определенные рекомендации, например, носить легкую одежду, надевать головной убор, пить побольше воды. Людям, подверженным сердечно-сосудистым заболеваниям, лучше выходить из дома до 11 или после 16 часов, когда жара спадает.

ИСТОЧНИК KP.RU