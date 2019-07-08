Змеи в Еврейской автономии активно познают территорию людей

СЕГОДНЯ 11:20 2019-07-08T11:20:17+03:00

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В Еврейской автономии этим летом змеи четырежды отметились на территории людей. Пресмыкающиеся ползали в общественных местах, пугая мирных горожан. Знающие люди быстро ориентировались в ситуации и сразу же вызывали спасателей.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, в регионе обитают различные змеи, ядовитыми считаются гадюка обыкновенная, тигровый уж и медянка. Однако не каждый человек может определить опасно то или иное пресмыкающееся или нет. Поэтому жителям области настоятельно рекомендуют держаться в стороне от непрошеных гостей.

Как отметили в чрезвычайном ведомстве, пресмыкающиеся выбираются из своей естественной среды в случае подтопления, или переизбытка влаги в районе гнезда. В населенные пункты они заползают не из любопытства, а в поисках сухого места. К слову, за последние несколько лет также были случаи, когда змеи кусали людей. Если подобное произойдет, необходимо как можно быстрее обратиться за помощью к медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU