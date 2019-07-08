В Хабаровске пополняют ряды народной дружины

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-08T11:45:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Студентов и жилищников в Хабаровске приглашают вступить в ряды народной дружины. Отряды добровольцев помогают полицейским поддерживать порядок в городе, в том числе и на таких мероприятиях как «Рождество», «Крещение», «Сирийский перелом», Первомай, День Победы, День города и другие.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день в краевом центре действуют 10 народных дружин. Участники этого добровольческого движения помогают выявлять административные нарушения, связанные в том числе и с распитием спиртных напитков в запрещенных местах.

Отметим, что в Железнодорожном районе города начали формировать народную дружину «Вектор». Вступить в нее могу все желающие, кто уже достиг возраста 18 лет. Тем, кто хочет стать часть добровольческого движения необходимо обратиться в комитеты по управлению районами Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU