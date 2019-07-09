СЕГОДНЯ 01:25 2019-07-09T01:25:11+03:00

Погода в Хабаровске на 9 июля 2019 года: днем до +29, возможен дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Осадки ожидаются и в столице Еврейской автономии

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Повышенный атмосферный фон накрыл юг Дальнего Востока. Установилась жара. Теплая воздушная масса пришла со стороны Монголии и центра Китая. Высокие дневные температуры поднимают влагу с поверхности земли, образуются плотные облака и это способно привести к осадкам с грозами.

В Биробиджане кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +28+30.

В Хабаровске возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +27+29. Уровень Амура у краевого центра 290 см. В ближайшие два дня ожидается подъем на 10-15 см. Температура воды 19,6 градусов.

В Бикине дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +19+21. Днем +27+29.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +17+19.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +27+29. Уровень Амура у Города Юности 184 см.

В Чегдомыне дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +28+30.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +16+18. Уровень Амура в устье реки 127 см.

В Охотске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +13+15.

ИСТОЧНИК KP.RU