2019-07-09T01:55:50+03:00
Происшествия

«Фальшивый» сотрудник трудился на железной дороге в Хабаровском крае

Работника с подложными документами выявили во время проверки
Ольга КИВА
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«Фальшивый» сотрудник трудился на железной дороге в Хабаровском крае«Фальшивый» сотрудник трудился на железной дороге в Хабаровском краеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровском крае выявили сотрудника железной дороги с поддельными документами. При этом нарушитель занимал вышестоящую должность. Работал этот человек на Высокогорненской дистанции пути с 2017 года.

- При трудоустройстве сотрудник предоставил заведомо подложный диплом об окончании высшего учебного заведения в краевой столице. На основании этого документа фигуранта и назначили на должность. Нарушение открылось во время проверки исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В отношении нарушителя уже возбудили и расследуют уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, собирают доказательства вины фигуранта. С целью устранения выявленных нарушений начальнику Дальневосточной дирекции железнодорожной инфраструктуры внесли представление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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