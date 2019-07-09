«Фальшивый» сотрудник трудился на железной дороге в Хабаровском крае
В Хабаровском крае выявили сотрудника железной дороги с поддельными документами. При этом нарушитель занимал вышестоящую должность. Работал этот человек на Высокогорненской дистанции пути с 2017 года.
- При трудоустройстве сотрудник предоставил заведомо подложный диплом об окончании высшего учебного заведения в краевой столице. На основании этого документа фигуранта и назначили на должность. Нарушение открылось во время проверки исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В отношении нарушителя уже возбудили и расследуют уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, собирают доказательства вины фигуранта. С целью устранения выявленных нарушений начальнику Дальневосточной дирекции железнодорожной инфраструктуры внесли представление.
ИСТОЧНИК KP.RU