Новорожденным лемуру и ламе в Комсомольске выбирают имена

СЕГОДНЯ 03:20 2019-07-09T03:20:41+03:00

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Жителей Комсомольска-на-Амуре приглашают участвовать в конкурсе на лучшее имя для новорожденных лемура и ламы. Малыши появились на свет несколько недель назад. Однако сегодня это довольно активные особи, которые чувствуют себя хорошо, бодро скачут, не прячутся от посетителей и с любопытством изучают окружающий мир

- В обоих семействах родились мальчики. Им уже пора придумать имена и без помощи самих комсомольчан здесь не обойтись. Поэтому и решили организовать конкурс и всем миром придумать красивые клички, - прокомментировали в пресс-службе зоологического центра «Питон».

В обоих семействах родились мальчики ФОТО: Зооцентр «Питон»

Чтобы оставить свой вариант имени для животных, желающим предлагают прийти в зооцентр, подойти к вольерам лам и лемуров, написать свой вариант имени детеныша и положить его в специальную коробку. При этом горожан просят на записке также указать свой номер телефона. Так проще будет связаться с победителем, который получит приз за лучшее имя.

ИСТОЧНИК KP.RU