2019-07-09T03:20:41+03:00
Дом. Семья

Новорожденным лемуру и ламе в Комсомольске выбирают имена

В обоих семействах появились на свет очень активные мальчики
Ольга КИВА
Поделиться:
Новорожденным лемуру и ламе в Комсомольске выбирают имена ФОТО: Зооцентр «Питон»Новорожденным лемуру и ламе в Комсомольске выбирают имена ФОТО: Зооцентр «Питон»
Изменить размер текста:

Жителей Комсомольска-на-Амуре приглашают участвовать в конкурсе на лучшее имя для новорожденных лемура и ламы. Малыши появились на свет несколько недель назад. Однако сегодня это довольно активные особи, которые чувствуют себя хорошо, бодро скачут, не прячутся от посетителей и с любопытством изучают окружающий мир

- В обоих семействах родились мальчики. Им уже пора придумать имена и без помощи самих комсомольчан здесь не обойтись. Поэтому и решили организовать конкурс и всем миром придумать красивые клички, - прокомментировали в пресс-службе зоологического центра «Питон».

В обоих семействах родились мальчики ФОТО: Зооцентр «Питон»

В обоих семействах родились мальчики ФОТО: Зооцентр «Питон»

Чтобы оставить свой вариант имени для животных, желающим предлагают прийти в зооцентр, подойти к вольерам лам и лемуров, написать свой вариант имени детеныша и положить его в специальную коробку. При этом горожан просят на записке также указать свой номер телефона. Так проще будет связаться с победителем, который получит приз за лучшее имя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неизвестный водитель насмерть сбил парня в Хабаровске и скрылся
Россельхозбанк проводит акцию «Лови момент»
В Хабаровском крае «родилось» предложение о едином детском тарифе на авиабилеты
Уровень Амура в Хабаровске 2019: подъем воды продолжается
В районе улицы Пионерской Хабаровска 12 июля ограничат движение автотранспорта
«Фальшивый» сотрудник трудился на железной дороге в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 9 июля 2019 года: днем до +29, возможен дождь
Туристы из Германии приехали за красотой в заповедник Хабаровского края
В Хабаровске пополняют ряды народной дружины
Змеи в Еврейской автономии активно познают территорию людей
Жара в Хабаровском крае задержится на неделю
Заработал больше полумиллиона рублей и лишение свободы турагент из Комсомольска
«Покупатель» в Комсомольске почти бесшумно стащил деньги из-под носа продавщицы
«Гроза над Ситой» восстановит ход реальных боев в Хабаровском крае
Обгон трактора закончился смертью пассажира под Хабаровском
Проспект Первостроителей в Комсомольске продолжают «переодевать» без выходных
В Хабаровском крае отметили 45-летие БАМа