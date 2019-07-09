2019-07-09T03:54:04+03:00
Общество

В Хабаровском крае «родилось» предложение о едином детском тарифе на авиабилеты

Оно прозвучало от участников форума молодых семей Дальнего Востока
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае «родилось» предложение о едином детском тарифе на авиабилетыВ Хабаровском крае «родилось» предложение о едином детском тарифе на авиабилетыФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае закончился форум молодых семей. Это мероприятие объединило больше 170 участников из Еврейской автономии, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской и Сахалинской областей.

- Участники события учились планировать семейный бюджет, обсуждали «семейные» вопросов, узнавали о самореализации через некоммерческий сектор. Также от молодых родителей поступило предложение ввести единый детский тариф на авиаперелеты с Дальнего Востока в центральную часть страны. Установить его было бы желательно для детей в возрасте до 14 лет, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Для участников четырехдневного форума организовали семинары-практикумы и сессии с федеральными и региональными экспертами, а также консультации психологов. Для детей подготовили отдельную, не менее разнообразную программу, включающую творческие мастерские, кинолекторий и настольные игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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