Жара в Хабаровском крае может разжечь природные пожары

СЕГОДНЯ 04:57 2019-07-09T05:52:46+03:00

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В Хабаровском крае установилась засушливая и жаркая погода. Столбик термометра в южной и центральной части региона достигает 30 градусов. В такой обстановке есть все предпосылки к возникновению природных пожаров. В крае уже озаботились этой ситуацией и ввели четвертый класс пожарной опасности из пяти возможных на территории Ванинского и Комсомольского районов. В других районах установили третий класс.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, особый противопожарный режим на сегодняшний день действует в Верхнебуреинском, Николаевском, Солнечном, Ульчском, Амурском, Бикинском, Ванинском, Вяземском, Нанайском, Советско-Гаванском, Тугуро-Чумиканском районах и в районах имени Лазо, имени Полины Осипенко, в Комсомольске-на-Амуре.

В целях минимизации рисков возникновения природных пожаров в регионе также проводят рейды и патрулирования. В ходе проверок уже составили больше 800 административных протоколов с привлечением к ответственности физических, должностных и юридических лиц.

Жителям края напоминают, что природные пожары могут возникать как из-за сухих гроз, так и деятельности человека. Население призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесу, не жечь костры и не бросать непотушенные сигареты. Возгорание может случиться даже из-за осколка битого стекла, через который солнечные лучи фокусируются как зажигательные линзы.

Напомним, за нарушение правил пожарной безопасности положен штраф. Для граждан предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от шести до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей. Если правила нарушаются в зоне действия особого противопожарного режима, то сумма штрафов увеличивается вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU