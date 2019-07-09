2019-07-09T06:16:35+03:00
Общество

Супругам в Хабаровском крае за 75 лет совместной жизни вручили медаль «За любовь и верность»

Супруги отметили круглую дату в декабре прошлого года
Ольга КИВА
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Супругам в Хабаровском крае за 75 лет совместной жизни вручили медаль «За любовь и верность»Супругам в Хабаровском крае за 75 лет совместной жизни вручили медаль «За любовь и верность»Фото: Вячеслав РЕУТОВ
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В Хабаровском крае поздравили старейшую семейную пару края с Днем семьи любви и верности. Супруги Страховы живут в законном браке уже 75 лет. Это знаменательное событие Асений Петрович и Мария Ульяновна отпраздновали 1 декабря 2018 года. По такому случаю семейной паре вручили медаль «За любовь и верность».

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, глава семьи в прошлом году отметил вековой юбилей. Он ветеран Дальневосточных войск противовоздушной обороны. За 36 лет службы прошел путь от рядового до полковника. Имеет награды за боевые заслуги - орден Отечественной войны II степени, два ордена Красной Звезды, правительственные медали. Мария Ульяновна младше мужа на три года. Она трудилась в воинской части, также ветеран войны, труженик тыла. У четы двое детей и четверо внуков, младшему из которых 25 лет.

Напомним, в регионе медали «За любовь и верность» получили уже 473 семейные пары. Эту почетную награду в этом году также получат еще 80 супружеских пар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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