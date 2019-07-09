СЕГОДНЯ 06:23 2019-07-09T06:23:21+03:00

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Хабаровский край получил деньги на развитие добровольчества. Речь идет ни много, ни мало о сумме в семь миллионов рублей. Это награда в виде субсидии, которую регион заслужил по итогу всероссийского конкурса лучших региональных практик «Регион добрых дел».

Как сообщили в краевом комитете по молодежной политике, за денежные призы боролись представители 61 региона страны. При этом желанную награду получили участники из 37 регионов. Сообщение об этом событии появилось в социальной сети в аккаунте комитета. В паблике также есть слова поздравления для других участников конкурса:

- Поздравляем коллег из других регионов и говорим спасибо, всем, кто причастен к волонтерской работе в Хабаровском крае! Дальше нас ждут большие дела!

Присоединяемся к поздравлениям и желаем успехов в нелегком труде.

ИСТОЧНИК KP.RU