Тигренок из заповедника Хабаровского края стал совсем взрослым

СЕГОДНЯ 06:56 2019-07-09T06:56:42+03:00

А к тигру-папе пришла слава после того, как он вальяжно разлегся перед объективом фотоловушки.

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Тигриная семья, обосновавшаяся в заповеднике «Большехехцирском», снова попала в объективы фото- и видеокамер. Однако на этот раз кошки прогуливались не вместе, как обычно. Специалисты изучив полученные снимки, пришли к выводу, что тигриная семья распадается.

- Объяснением этому явлению служит тот факт, что один из тигрят уже стал взрослым и пытается вести самостоятельную жизнь. Второй тигренок пока еще держится рядом с матерью. К слову, глава семейства на данный момент обитает на юге заповедника «Большехехцирского», а его «супруга» и два отпрыска – на северо-востоке, - прокомментировали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Отметим, что накануне по дороге в воинскую часть в районе поселка Корфовский водители заметили двух тигров. Это представители того самого полосатого семейства, о котором идет речь выше. К тигру-папе слава пришла после того, как он вальяжно разлегся перед объективом фотоловушки.

ИСТОЧНИК KP.RU