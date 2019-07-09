В Хабаровском крае будет одна диспетчерская санавиации и скорой помощи

СЕГОДНЯ 07:29 2019-07-09T07:29:54+03:00

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В Хабаровском крае собираются объединить сделать единую диспетчерскую для санавиации и скорой помощи. Таким образом регионе планируют повысить эффективность экстренного реагирования врачей. На данный момент структуры работают обособлено, обменивая информацией только при необходимости.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в регионе появится единый колл-центр для санавиации и скорой. Звонки от населения будут быстрее обрабатываться, соответственно решения об эвакуации будут принимать быстрее. Также с помощью такого новшества можно будет прогнозировать ситуации. Например, из северных районов чаще обращаются за помощью ближе к зиме, значит, к этому моменту будут тщательно продумывать формы оказания медпомощи.

Отметим, что в регион ждут поступления новых вертолетов, оборудованных медицинскими модулями. Это приобретение будет в рамках проекта «Национальная служба санитарной авиации», к которому регион присоединился в 2019 году. Также в Хабаровске планируют обустроить базу по обслуживанию этих авиасудов. По задумке, из краевой столицы вертолеты НССА будут выполнять медицинские рейсы по всему Дальнему Востоку.

ИСТОЧНИК KP.RU