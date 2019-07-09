2019-07-09T08:22:33+03:00
Происшествия

За убийство поленом осудили жителя Еврейской автономии

Кусок дерева оказался смертельным оружием в руках пьяного и скандального гостя потерпевшей
Ольга КИВА
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За убийство поленом осудили жителя Еврейской автономииЗа убийство поленом осудили жителя Еврейской автономииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Над жителем Ленинского района, обвиняемым в особо тяжком преступлении против жизни, прошел суд. По версии следствия, по вине мужчины умерла женщина, она же хозяйка квартиры, где в январе этого года случилось душегубство.

Начиналось все с обычного застолья. Потерпевшая и фигурант выпивали, а потом, когда спиртное ударило в голову, стали спорить. Постепенно разговор перешел на повышенные тона, а потом в ход пошли кулаки и даже полено. Обвиняемый несколько раз ударил женщину руками, а потом нанес смертельный удар куском дерева по голове и телу.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЕАО, женщина скончалась на месте происшествия в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Свою вину фигурант признал частично, однако доказательства были куда убедительнее его слов. В итоге суд постановил лишить душегуба свободы на восемь лет. Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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