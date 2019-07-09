Похититель металла в Хабаровске случайно затесался в чужой видеоархив

СЕГОДНЯ 08:56 2019-07-09T10:31:59+03:00

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Камеры видеонаблюдения в Хабаровске в очередной раз помогли найти подозреваемого в краже. Так, с территории стройобъекта исчезла металлическая конструкция и каркасно-металлический кузов. Владелец пропавшего имущества обратился в полицию, а правоохранители, в свою очередь – к видеоархиву, в котором на их счастье оказалась запись преступления.

- В итоге задержали 34-летнего безработного фигуранта. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В этот раз фигурант не стал отпираться и во всем сознался. Он рассказал, что похитил металл с помощью эвакуатора, а добычу потом сдал в пункт приема вторсырья. Вырученные от сделки деньги он потратил на алкоголь и продукты питания, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело, самого предполагаемого похитителя водворили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом.

ИСТОЧНИК KP.RU