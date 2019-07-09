СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-09T10:30:57+03:00

Студенты будут учить детей в детсадах и школах: депутаты в ЕАО высказали свое мнение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Парламентарии в Еврейской автономии высказали свое мнение по поводу поправок в закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно корректировкам, студентам разрешат учить детей в детских садах и школах. В области сочли, что это новшество придется ко времени, и поддержали проект с изменениями в федеральном законе.

Как отметили в пресс-службе Законодательного собрания в ЕАО, в документе также есть уточнение. Так, будущие воспитателей и учителей допустят к работе с детьми в порядке и на условиях, установленных совместно минпросвещения и минобрнауки по согласованию с Минтрудом России. Пока в регионе, как и во всей стране, обучать школьников, а также заниматься с ними внеурочной деятельностью могут только профессиональные педагоги.

Отметим, что в данном случае речь не идет о том, чтобы заменить студентами профессиональных воспитателей и учителей. С помощью нововведения планируют восполнить дефицит кадров, ведь хороший студент всегда лучше, чем отсутствие учителя. К тому, же это решит вопрос поиска кадров в перспективе, ведь студентов будут трудоустраивать официально.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении в Госдуме запланировали на сентябрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU