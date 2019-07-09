СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-09T12:21:19+03:00

Берег Амура стал чище в селе Воронежском-2 под Хабаровском ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края

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Под Хабаровском прошла экологическая акция «Вода России. Чистые берега Евразии». Участники мероприятия собрались на берегу реки Амур в селе Воронежском-2 и собрали весь мусор, который только нашли на территории протяженностью полтора километра. Акция прошла в конце прошлой недели, 5 июля.

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов, среди тех, кто пришел на уборку, было много добровольцев. Некоторые приезжали помочь целыми семьями. В общей сложности акция объединила 260 человек, которые совместными усилиями собрали 15 кубических метров отходов.

Отметим, волонтерам после хорошей работы обещали бесплатное посещение зоосада «Приамурский». Организаторы свое слово сдержали и устроили для участников акции экскурсию.

ИСТОЧНИК KP.RU