Из Хабаровского края отправят первый гуманитарный груз в Иркутскую область

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-09T12:19:15+03:00

Пострадавшим от наводнения уже собрали около тонны вещей и предметов первой необходимости

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В Хабаровском крае готовят к отправке первую партию гуманитарного груза для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Благотворительную акцию объявили неделю назад, однако за прошедшее время уже удалось собрать около тонны вещей и предметов первой необходимости.

- От населения региона поступает различная помощь - от вещей до бинтов и до бытовой техники. При отборе проверяют качество и срок годности предметов. При этом помочь стараются не только обычные люди, но и представители коммерческих организаций. В крае люди с пониманием отнеслись к беде жителей Иркутской области. В 2013 году, когда в крае было подобное наводнение, в Иркутской области первыми откликнулись на призыв о помощи, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, акция по сбору средств и вещей для жителей Иркутской области продлится до 25 июля. Вещи принимают по адресу: Хабаровск, ул. Фрунзе, 71, офисы 003 и 005, с 10:00 до 17:00. Более подробная информация по телефону 30-65-21.

Помочь можно и деньгами. Для этого нужно перечислить средства на специальный счет Хабаровского краевого отделения Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест по реквизитам:

р/счет 40703810608010100369 в Филиал ДВ ПАО БАНК «ФК Открытие» г. Хабаровск,

БИК 040813704,

кор. счет 30101810908130000704,

ИНН 2721030284, КПП 272101001

Код ОКТМО 08701000001

Назначение платежа: Пожертвования для пострадавших от наводнения в Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU