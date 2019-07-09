2019-07-09T12:36:01+03:00
Общество

Миллиарды в трубу: в Хабаровске посчитали, во сколько обойдется подготовка к зиме

Напомним, прошедшей зимой было много жалоб на коммунальные аварии
Ольга КИВА
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Миллиарды в трубу: в Хабаровске посчитали, во сколько обойдется подготовка к зимеМиллиарды в трубу: в Хабаровске посчитали, во сколько обойдется подготовка к зимеФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. На сегодняшний день работы уже идут на некоторых участках, также определены задачи на ближайшее время. В краевой столице посчитали, во сколько обойдется обновление теплотрасс - сумма превысила пять миллиардов рублей.

- На сегодняшний день работы идут на переулке Промышленном, где старые трубы меняют на новые большего диаметра. От надежности этой трассы зависит будет ли тепло в домах, расположенных в районе завода «Эрнегомаш», улицы Ким-Ю-Чена и нового жилого комплекса «Восточный». Также практически заново прокладывают инженерные коммуникации в микрорайоне «Большой аэродром». Этот объект ранее принадлежал министерству обороны, на баланс города его приняли в очень плохом состоянии, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в планах энергетиков заменить около 20 километров как магистральных, так и внутриквартальных сетей. После проведения осенних гидравлических испытаний, подключения домов к теплу, Хабаровск получит паспорт готовности к зиме. Это случится в начале ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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