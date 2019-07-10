2019-07-10T04:12:12+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 10 июля 2019 года: днем до +29, возможен дождь

Осадки ожидаются и в столице Еврейской автономии
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 10 июля 2019 года: днем до +29, возможен дождьПогода в Хабаровске на 10 июля 2019 года: днем до +29, возможен дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Погода обостряется. В море уходит область высокого давления, а с запада и юго-запада подходят два циклона. Это уже формирует атмосферные фронты холодные и теплые, а также оклюзии. В результате метеонастроения накаляются. Мы уже ощущаем ветер, местами ждём осадки. Температурный фон высокий.

В Биробиджане небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +28+30.

В Хабаровске возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +27+29. Уровень Амура у краевого центра 296 сантиметров. В ближайшие двое суток без существенных изменений. Температура воды 20 градусов.

В Бикине без существенных осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +29+31.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +15+17.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +28+30. Уровень Амура у города Юности 191 сантиметр.

В Чегдомыне кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +28+30.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +18+20. Уровень Амура в устье реки 128 см.

В Охотске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +12+14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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