В Хабаровский храм доставили икону с мощами святых Петра и Февронии

СЕГОДНЯ 01:29 2019-07-10T04:11:18+03:00

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В главный собор краевой столицы вчера, 9 июля, доставили икону святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Священное изображение покровителей семьи написали специально для Спасо-Преображенского собора. Кроме того, верующим хабаровчанам предоставили возможность увидеть мощи святых. Их передали из Муромской епархии по просьбе митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, ежедневно в течение недели в Спасо-Преображенском соборе будут проходить молебны святым Петру и Февронии. Для этого действа установили специальное время - в 12:00 и 13:00. Пока в храме работают над тем, чтобы соорудить киот. Когда особый шкафчик будет готов, икона займет свое место в соборе.

Напомним, День памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских берет свое начало в середине XVI века, когда русская православная церковь причислила супругов к лику святых. К святым обращаются с просьбой ходатайствовать ко Господу о создании семьи и об укреплении уже существующих браков.

ИСТОЧНИК KP.RU