2019-07-10T04:09:10+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае начались паводки после сильных дождей

Уровень воды поднимается в реках на севере региона
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае начались паводки после сильных дождейВ Хабаровском крае начались паводки после сильных дождейФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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На севере Хабаровского края после сильных дождей 4-6 июля проходят паводки. Так, по информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на реках Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского районов уровень воды поднялся в среднем на 1,4-2 метра выше средних многолетних значений.

Также отмечают резкий подъем воды на реке Мая рядом с селом Нелькан в Аяно-Майском районе. В верхнем течении уровень воды поднялся на 89 сантиметров в сутки. Как отмечают специалисты, паводок пройдет без выхода воды на пойму. Гребень паводка также зафиксировали на реке Уда близ села Удское в Тугуро-Чумиканском районе. Здесь пойму реки затопило на глубину 0,6 метра. В течение суток уровень воды может колебаться в пределах 100-120 сантиметров.

Уровень реки Амур у краевого центра 296 сантиметров. В ближайшие двое суток без существенных изменений.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефону 112 или 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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