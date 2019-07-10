СЕГОДНЯ 03:23 2019-07-10T03:23:06+03:00

Три новые услуги можно получить через МФЦ в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

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В Хабаровском крае оформить единовременную выплату при рождении первого ребенка, региональный материнский капитал в связи с рождением второго ребенка, а также распорядиться деньгами регионального маткапа теперь можно через МФЦ. Документы от населения в центрах принимают с 1 июля.

Как отметили в пресс-службе правительства края, указанные выше меры поддержки начали действовать в 2019 году. Чтобы получить их, нужно подготовить пакет документов. Получить консультацию специалистов, а также дополнительную информацию по предоставлению госуслуг можно по телефону 8-800-100-4212.

Напомним, в МФЦ на сегодняшний день получают 543 федеральные, региональные и муниципальные услуги. К слову, чаще всего жители региона обращаются через центры в управление Росреестра по Хабаровскому краю, министерство социальной защиты края и регионального Отделения Пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU