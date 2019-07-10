Комсомольские школьники неделю поживут в японских семьях

СЕГОДНЯ 04:21 2019-07-10T04:21:49+03:00

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Из Комсомольска-на-Амуре в японский город Камо отправилась детская делегация. Ребята будут гостить в Стране восходящего солнца с 9 по 16 июля. Среди участников этой поездки отличники учебы, призеры и победители городских, краевых и Всероссийских конкурсов и олимпиад, участники международных музыкальных и танцевальных конкурсов, спортсмены, волонтеры, участники благотворительных акций. Всего в путешествие отправились 12 школьников.

- Камо – это город-побратим Комсомольска-на-Амуре. Он находится в префектуре Ниигата. Для делегатов здесь подготовили программу пребывания. В нее включили посещение мэрии, средних и начальных школ, океанариума, дома престарелых, музея истории, спортивного комплекса и бассейна, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Во время своего пребывания ребята будут жить в японских семьях. Школьникам предоставят возможность пообщаться со сверстниками из Камо, расскажут об учебных и культурных традициях, а также истории города.

ИСТОЧНИК KP.RU