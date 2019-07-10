Ученые в Хабаровском крае заглянули в гнезда аистов

СЕГОДНЯ 05:47 2019-07-10T05:47:35+03:00

Они искали птенцов, которых можно было бы окольцевать

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В заповеднике «Болоньский» Хабаровского края ученые провели важную для исследования работу. Они нашли птенцов, которых уже можно было окольцевать. Эта процедура необходима для изучения траектории миграций птиц с территории Дальнего Востока России в Китай на зимовку, перемещения молодых птиц, а также обнаружения мест концентраций пернатых.

- Работу выполнили в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании в области сотрудничества по отслеживанию мигрирующих водоплавающих птиц. Соглашение было заключено между Научно-исследовательским центром экологии и окружающей среды Китайской академии наук, WWF и дальневосточными заповедниками двух стран. Чтобы установить на птицах радиометки, ученые заглянули в гнезда пернатых, расположенные на определенной высоте, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Специалисты осмотрели три гнезда и только в одном из них нашли пригодных для кольцевания птенцов. Работу выполнили с учетом безопасности и минимизации стресса маленьких аистов.

ИСТОЧНИК KP.RU