СЕГОДНЯ 06:28 2019-07-10T06:28:00+03:00

Торопливый водитель в Хабаровске покалечил пассажира, не до конца севшего в автобус Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Дверца еще была открыта, когда транспорт стал отъезжать с остановки

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Вчера днем, 9 июля, в Хабаровске торопливый водитель автобуса невольно покалечил своего пассажира. По предварительной информации, мужчина стал выезжать с остановки на улице Сергеевской, несмотря на то, что пассажир еще не до конца зашел в салон. Когда водитель нажал на педаль газа, дверца была открытой, закрылась она уже на ходу.

Как сообщил информированный источник, в результате этой ошибки водителя пострадала 49-летняя женщина. Двери закрылись, зажав горожанку. Как результат, хабаровчанка травмировала плечо. Позже пострадавшую доставили в травмпункт.

Известно, что водитель на момент происшествия был трезв. Он управлял автобусом, следующим по маршруту №7. В отношении мужчины составили протокол, вынесли определение о возбуждении административного дела.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят собладать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU