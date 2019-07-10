Торопливый водитель в Хабаровске покалечил пассажира, не до конца севшего в автобус
Вчера днем, 9 июля, в Хабаровске торопливый водитель автобуса невольно покалечил своего пассажира. По предварительной информации, мужчина стал выезжать с остановки на улице Сергеевской, несмотря на то, что пассажир еще не до конца зашел в салон. Когда водитель нажал на педаль газа, дверца была открытой, закрылась она уже на ходу.
Как сообщил информированный источник, в результате этой ошибки водителя пострадала 49-летняя женщина. Двери закрылись, зажав горожанку. Как результат, хабаровчанка травмировала плечо. Позже пострадавшую доставили в травмпункт.
Известно, что водитель на момент происшествия был трезв. Он управлял автобусом, следующим по маршруту №7. В отношении мужчины составили протокол, вынесли определение о возбуждении административного дела.
Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят собладать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU