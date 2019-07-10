На «Заповедники онлайн» в Хабаровском крае выиграли деньги

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-10T08:41:07+03:00

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Авторы интересных проектов по улучшению жизни из Хабаровского края побывали на Всероссийском молодёжном Дальневосточном форуме «Восток». Масштабное событие проходило во Владивостоке. Оно объединило представителей 736 регионов и 10 иностранных государств – всего 600 участников в возрасте от 18 до 30 лет.

- В рамках форума молодые люди участвовали во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов. На суд жюри представили более 200 работ. Отметим, что предложения авторов из Хабаровского края чаще всего отмечали. Регион стал лидером по числу выигранных грантов – 72 одобренные идеи. Среди них и проект «Заповедники онлайн», - рассказали в пресс-службе министерстве культуры Хабаровского края.

Напомним, «Заповедники онлайн» – это мультимедийная общедоступная база данных заповедников, национальных парков и заказников края. Она будет представлена в виде сайта с разделами подробной информации о заповедных территориях. Также в базе будет будут с фото- и видеоматериалы. Этот ресурс поможет в экологическом просвещении молодёжи.

ИСТОЧНИК KP.RU