2019-07-10T07:32:03+03:00
Происшествия

На управленца-железнодорожницу в Хабаровске завели уголовное дело из-за взятки

По версии следствия, женщина незаконно обогатилась более чем на 12 миллионов рублей
Ольга КИВА
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На управленца-железнодорожницу в Хабаровске завели уголовное дело из-за взяткиНа управленца-железнодорожницу в Хабаровске завели уголовное дело из-за взяткиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника железнодорожной станции «Хабаровск-2» по грузовой и коммерческой работе. Управленцу предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следственных органов, фигурантка получила больше 12,5 миллиона рублей от директора фирмы, работающей в сфере грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Вознаграждение полагалось за работу, которую работница железной дороги должна была выполнять в силу служебных полномочий на пользу взяткодателя. Также подкупающая сторона надеялась на общее покровительство.

- Речь идет об организации перевозок в адрес фирмы груза, несоответствующего сведениям, заявленным в товарно-сопроводительных документах. Таким образом доставка происходила бы по более выгодному тарифу, был бы обеспечен приоритет при подаче и уборке железнодорожных вагонов, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

На сегодняшний день расследование этого инцидента продолжается. Следователи собирают доказательства вины, также решается вопрос о мере пресечения подозреваемой.

Напомним, ранее в получении взятки подозревали трех диспетчеров железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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