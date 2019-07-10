В Хабаровском крае новый министр инвестиционного развития и предпринимательства

СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-10T08:03:32+03:00

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В министерстве инвестиционного развития и предпринимательства новый руководитель. На ответственный пост назначили Марину Костину. Об этом стало известно вчера, 9 июля, на аппаратном совещании в правительстве края. Нового главу министерства представил губернатор Сергей Фургал.

Для справки: Марина Костина родилась 20 октября 1967 года в селе Петровка Московского района Киргизской ССР. Она училась в Хабаровский институт народного хозяйства по специальности «экономист», диплом о высшеи образовании получила в 1990. Второе высшее она получила, обучаясь в Хабаровской государственной академии экономики и права, куда поступила в 2000 году, получила юридическое образование. Также в 2018 году училась в РАНХиГС при Президенте РФ по программе «Развитие региональных управленческих команд».

Как отметили в пресс-службе правительства края, трудовой стаж марины Костиной 27 лет, из которых 25 она работала на управленческих должностях среднего и высшего уровня в банковских структурах и крупнейших российских компаниях. В краевом правительстве она трудится с 2017 года, начала работу в должности заместителя министра строительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU