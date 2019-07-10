2019-07-10T07:36:44+03:00
Происшествия

Пьяный отец в Хабаровском крае убил сына, не выдержав его критики в свой адрес

Такой версии придерживается официальное следствие
Ольга КИВА
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Пьяный отец в Хабаровском крае убил сына, не выдержав его критики в свой адресПьяный отец в Хабаровском крае убил сына, не выдержав его критики в свой адресФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровском крае на скамью подсудимых сядет 54-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве собственного сына. По версии следствия, фигурант напал на отпрыска после того, как последний высказал критику в адрес главы семейства.

- Происшествие случилось в Советской Гавани в апреле этого года. Отец и сын находились в своей квартире. Молодому человеку не нравилось, что его родственник злоупотребляет спиртным, и об этом он прямо сказал. Однако отец ответил на его замечания довольно агрессивно – стал ругаться, схватил нож и ударил им сына несколько раз, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Молодой человек скончался от полученных травм на месте происшествия. Позже обвиняемый во всем сознался. К слову, ранее его к уголовной ответственности не привлекали. На время расследования фигурант будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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