Во дворах Хабаровского края могут появиться спецшлагбаумы

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-10T09:13:08+03:00

Они ограничат въезд во дворы посторонних лиц, но не будут помехой для скорой помощи и пожарных

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В Хабаровском крае начали проводить встречи с лауреатами краевого конкурса «Лифт». С авторами лучших идей обсудят совместную работу по реализации проектов. Первым в очереди был Максим Иванов.

- Молодой рационализатор предложил модуль экстренного открывания шлагбаума. Суть этой разработки сводится к тому, чтобы шлагбаумы открывались без помощи человека. Конструкции ограничат въезд посторонних во двор, но при этом не будут помехой для машин скорой помощи, пожарной службы и других экстренных служб. К тому же устройство будет недорогим, за счет чего оно станет доступным для ТСЖ и других организаций, - прокомментировали в пресс-службе краевого министерства ЖКХ.

С другим лауреатом - председателем Ассоциации советов многоквартирных домов Хабаровского края Евгением Федоренко обсудили варианты привлечения граждан в создание советов многоквартирных домов. В планах также повысить грамотность председателей советов и жильцов многоквартирных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU