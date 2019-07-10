Хабаровские пловцы взяли на международном турнире медали всех мастей

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-10T09:38:03+03:00

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Копилку спортивных побед Хабаровского края пополнили медалями пловцов. Спортсмены отлично выступили на международном турнире и завоевали всех мастей. Так, «золото» и «серебро» у Виктории Шардаковой и Павла Савельева. Вторые места на различных дистанциях у Игоря Головина и Алисы Кочкуровой, которая также занята третье место на дистанции 50 метров вольный стиль и 50 метров баттерфляй. Обладателем «бронзы» после стометровки брасом стал также Игорь Головин.

Как отметили в краевом министерстве физической культуры и спорта, в международном турнире участвовали более 300 участников разных возрастных категорий из восьми стран мира. Хабаровчане отлично выступили и показали достойный результат, выделившись из всех участников.

Напомним, далее хабаровские пловцы выступят в финале спартакиады учащихся России. Эти состязания состоятся в начале августа в Саранске. Из призеров минувшего международного турнира на спартакиаду от региона решили отправить Павла Савельева и Ярослава Яшина.

ИСТОЧНИК KP.RU