Современную казарму получили курсанты в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-10T09:57:21+03:00

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В Хабаровском крае в торжественной обстановке сдали в эксплуатацию современную казарму. В этих помещениях будут жить курсанты окружного учебного центра Восточного военного округа. Для младших специалистов в здании поставили красивую и комфортную мебель, в том числе шкафчики для обуви и формы, установили системы очистки и подогрева воды, обустроили систему искусственной вентиляции.

- Помещения капитально отремонтировали и максимально постарались сделать его современным. В честь сдачи в эксплуатацию здания устроили митинг. После этого более 70 курсантов-новобранцев текущего призыва заселились в комфортабельную казарму, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим, что в ближайшее время в Хабаровском крае собираются сдать в эксплуатацию еще две новые казармы. Они будут расположены в мотострелковом соединении округа, дислоцированном в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU