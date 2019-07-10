Под Комсомольском после аварии один пешеход погиб, второй проходит лечение
В Комсомольском районе вчера днем, 9 июля, случилась дорожная авария со смертельным исходом. По предварительной информации, машина Honda Stream двигалась по трассе со стороны Амурска в сторону Комсомольска-на-Амуре. На 17 километре автодороги водитель попытался уйти от столкновения с впереди едущим авто и выехал на встречку. Случилась авария на пешеходном переходе.
- На «зебре» в это время находились люди. Два пешехода оказались под колесами иномарки – один умер на месте происшествия до приезда скорой помощи, второго успели доставить в больницу. Выживший пешеход проходит амбулаторное лечение, - рассказали в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
Автолюбителей края убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными во время управления машиной. От этого зависят не только ваши жизни, но и жизни тех, кто находится рядом.
ИСТОЧНИК KP.RU