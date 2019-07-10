Комсомольчанин умудрился превратить условный срок в реальный и пропасть после суда

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-10T11:22:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Комсомольчанин умудрился превратить условный срок в реальный. Ранее суд проявил лояльность и относительно ограничил мужчине свободу за кражу. Однако из сложившейся ситуации фигурант выводов не сделал. Не разобравшись с одним наказанием, он заработал себе второе за хищение более 100 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что осужденный похитил у потерпевшего карту, а потом снял с нее деньги. Пин-код он узнал от самой жертвы, когда подслушал разговор на кухне коммунальной квартиры. Заявитель имел неосторожность вслух и довольно отчетливо произнести набор цифр своему гостю.

- Сам фигурант признал свою вину и просил суд о снисхождении. На оглашение приговора он не явился, полагая, что сможет избежать наказания за совершенное преступление. Однако служители Фемиды придерживались иной точки зрения – они решили, что реальное лишение свободы на срок два года 10 месяцев пойдет горожанину на пользу. Также с осужденного в пользу потерпевшего взыскали сумму причиненного ущерба, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Привлечь горожанина к ответственности оказалось не так просто - он исчез. По решению суда его объявили в розыск. При обнаружении мужчину возьмут под стражу и этапируют к месту отбывания наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU