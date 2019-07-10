Хабаровский край и префектура Хёго затеяли очередной экологический обмен школьниками

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-10T11:36:36+03:00

В Японию поехали участники и победители краевых, районных и городских экологических олимпиад, акций и конкурсов

Изменить размер текста: A A

Их Хабаровского края в префектуру Хёго вчера, 9 июля, отправилась детская делегация. В ее состав вошли участники и победители краевых, районных и городских экологических олимпиад, акций и конкурсов. Гости с Дальнего Востока прибыли в Страну восходящего солнца по экологическому обмену школьниками.

- Поездку организовали в рамках двухстороннего сотрудничества по сохранению популяции дальневосточного белого аиста. Для ребят из Хабаровского края подготовили отличную программу. В нее также включили встречу с губернатором префектуры Хёго, экскурсии, обсуждение вопросов охраны окружающей среды и сохранения дальневосточного аиста, - рассказали в краевом министерстве природы.

Напомним, что экологический обмен детскими группами проходит ежегодно. Нынешняя поездка школьников в Хёго – это своего рода ответ на визит молодежной делегации из Японии в регион, который состоялся в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU