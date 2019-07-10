СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-10T12:07:38+03:00

На площади, набережные, улицы, скверы и парки в Хабаровском крае выделили сотни миллионов рублей Фото: Правительство Хабаровского края

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае озвучили сумму, которую планируют потратить на благоустройство общественных территорий. В этом году на эти цели выделили больше 460 миллионов рублей. Сумма огромная, но именно столько нужно, чтобы привести в порядок как минимум 131 объект.

Часть денег освоят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Активные работы запланированы на конец июля и август. Более 57 миллионов израсходуют благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Речь и идет о ремонте проездов, установке освещения, скамеек и урн. Заявку на эти виды работ в 2019 году подали 47 муниципальных образований края.

- Больше 405 миллионов рублей нужны, чтобы привести в порядок 131 объект. В списке площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки и другие общественные пространства. Субсидии в этом году выделят 39 муниципальным образованиям на основании конкурсного отбора. Работы собираются провести в краевой столице, Комсомольске-на-Амуре и 15 районах края, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что 2025 году в крае собираются благоустроить не менее 608 дворовых территорий и 660 общественных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU