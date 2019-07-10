В Хабаровске оборудуют подступы к учебным заведения

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-10T09:47:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Определен подрядчик для реализации проекта «Дорога к школе». Вскоре в Хабаровске приступят к работам по обустройству пешеходных переходов к городским школам и другим учебным заведениям. В списке – 37 объектов.

Среди них школы №10, №46, №24, №67, №72, №2, №58, №38, №12, №11, №40, №52, №85, №87, №49, №62, №44, №63, гимназии №3 и №6, военно-морской лице, «Вектор», «Алые паруса», «Успех», многопрофильный лицей, «Ритм», школа-интернат № 1 и №6, детские сады № 15, 126, 57, 19, спортшкола «Олимпия» и стадион «Локомотив».

От власти можно и нужно добиваться справедливых решений, тем более, когда на кону жизнь и здоровье наших детей! Чтобы быть услышанными, наш активист более двух месяцев простоял в пикете на 30-ты градусном морозе. - рассказывает Игорь Глухов, лидер хабаровского отделения «Справедливой России». - Это конечно крайние меры, но они обеспечили результат. Это отрадно, однако нельзя останавливаться на достигнутом. Я уверен, что необходимо обеспечить школы полноценными светофорными переходами, лежачими полицейскими и так далее. Необходима общекраевая программа, ведь проблема существует не только в Хабаровске, а дети они и в Аяне и в Комсомольске, всегда дети, то светлое и ценное, что мы обязаны оберегать не размениваясь на полумеры. Это справедливо.

Переходы сделают в соответствии с современными требованиями: на них будут расположены знаки, светофоры Т7, сделаны «лежачие полицейские», ограждения, нанесена разметка, установлено автоматическое освещение, которое ночью будет включаться при приближении пешехода к переходу, обустроены тротуары.

Снижение аварийности на дорогах - одна из задач, которую поставил президент в рамках майских указов 2018 года. В первую очередь это касается безопасности детей. Хабаровское региональное отделение «Общественный народный фронт», уже неоднократно обращало внимание на то, что каждый пятый пешеходный переход расположенный возле хабаровских школ не оборудован должным образом. - рассказывает Юрий Рошка, глава регионального отделения «Общественный народный фронт». - В адрес Народного фронта постоянно поступают обращения по этой проблеме, для хабаровчан, сегодня вопрос безопасных дорого боле чем актуален. Требуют справедливости и гражданские активисты, поэтому решение главы города я считаю не просто обоснованным, но и очень своевременным. Безопасность детей должна быть на первом месте, рад что муниципалитет наконец озадачился решением столь проблемного вопроса. Общероссийский народный фронт продолжит держать ситуацию на контроле, ведь что может быть важнее, чем Безопасность наших детей!

Стоимость работ – 46 миллионов рублей. Почти 40 миллионов направлены из краевого бюджета. Все работы должны быть завершены до 1 октября 2019 года. Но постараемся успеть пораньше, ведь это безопасность наших детей.

ИСТОЧНИК KP.RU