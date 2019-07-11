Погода в Хабаровске на 11 июля 2019 года: днем до +30, без осадков

СЕГОДНЯ 01:02 2019-07-11T01:02:52+03:00

Погода в Хабаровске на 10 июля 2019 года: днем до +29, возможен дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

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С запада надвигается циклон. На востоке в море укрепляется антициклон. На границе образуются атмосферные фронты. Это ведет к неустойчивой метеообстановке. К этому добавляется и конвективная облачность, которая формируется за счет влаги, что под влиянием солнца поднимается с поверхности земли.

В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +17+19.

В Хабаровске без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +28+30. Уровень Амура у краевого центра 295 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 10-15 см. Температура воды 21 градус.

В Бикине без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +28+30.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +20+22.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +28+30. Уровень Амура у Города Юности 200 см.

В Чегдомыне дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +27+29.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +20+22. Уровень Амура в устье реки 123 см.

В Охотске без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU