Табличками «Выгул собак запрещен» в Хабаровске отвадят хозяев питомцев от детских площадок
В Хабаровске жилищники и общественные организации все чаще стали заказывать таблички с надписью «Выгул собак запрещен». Эти знако потом устанавливают на детских площадках, где вместе с детьми проводят время и владельцы четвероногих. Братья меньшие оставляют после себя дурно пахнущее напоминание, а их хозяева не спешат брать в руки специальные совки с мешочками.
- Раньше чаще заказывали знаки с надписями «Проезд запрещен» или «Стоянка автомобилей запрещена». Теперь же собственники оградить от желающих выгулять собаку не только детские площадки, но и дворы, особенно те, которые недавно отремонтировали, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Напомним, на сегодняшний день проходит общественное обсуждение федерального закона о выгуле собак. Согласно этому документу владельцев собак обяжут убирать за своими питомцами продукты жизнедеятельности, оставленные во время прогулки. В противном случае хозяину придется заплатить штраф от одной до двух тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU