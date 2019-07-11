2019-07-11T02:05:35+03:00
Общество

Табличками «Выгул собак запрещен» в Хабаровске отвадят хозяев питомцев от детских площадок

Спрос на эти знаки в последнее время увеличился в разы
Ольга КИВА
Поделиться:
Табличками «Выгул собак запрещен» в Хабаровске отвадят хозяев питомцев от детских площадокТабличками «Выгул собак запрещен» в Хабаровске отвадят хозяев питомцев от детских площадокФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске жилищники и общественные организации все чаще стали заказывать таблички с надписью «Выгул собак запрещен». Эти знако потом устанавливают на детских площадках, где вместе с детьми проводят время и владельцы четвероногих. Братья меньшие оставляют после себя дурно пахнущее напоминание, а их хозяева не спешат брать в руки специальные совки с мешочками.

- Раньше чаще заказывали знаки с надписями «Проезд запрещен» или «Стоянка автомобилей запрещена». Теперь же собственники оградить от желающих выгулять собаку не только детские площадки, но и дворы, особенно те, которые недавно отремонтировали, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, на сегодняшний день проходит общественное обсуждение федерального закона о выгуле собак. Согласно этому документу владельцев собак обяжут убирать за своими питомцами продукты жизнедеятельности, оставленные во время прогулки. В противном случае хозяину придется заплатить штраф от одной до двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Покупатели в Хабаровске платили за дешевый алкоголь, маскируя кражу дорогой выпивки
Без горячей воды остались жители поселка Красная речка под Хабаровском
Ситуация с энтеровирусной инфекцией обостряется в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 11 июля 2019 года: днем до +30, без осадков
Бабу Соню, старушку-серийную убийцу из Хабаровска, обвиняют еще в одном жестоком убийстве
На площади, набережные, улицы, скверы и парки в Хабаровском крае выделили сотни миллионов рублей
Хабаровский край и префектура Хёго затеяли очередной экологический обмен школьниками
Комсомольчанин умудрился превратить условный срок в реальный и пропасть после суда
Под Комсомольском после аварии один пешеход погиб, второй проходит лечение
Современную казарму получили курсанты в Хабаровском крае
В Хабаровске оборудуют подступы к учебным заведениям
Хабаровские пловцы взяли на международном турнире медали всех мастей
Во дворах Хабаровского края могут появиться спецшлагбаумы
На «Заповедники онлайн» в Хабаровском крае выиграли деньги
В Хабаровском крае новый министр инвестиционного развития и предпринимательства
Пьяный отец в Хабаровском крае убил сына, не выдержав его критики в свой адрес
В Биробиджане 16 июля больше десяти домов останутся без горячей воды
Торопливый водитель в Хабаровске покалечил пассажира, не до конца севшего в автобус
На управленца-железнодорожницу в Хабаровске завели уголовное дело из-за взятки
Ученые в Хабаровском крае заглянули в гнезда аистов
Упразднение особо охраняемых территорий в Хабаровске возьмут под контроль