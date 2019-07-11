2019-07-11T03:03:32+03:00
Происшествия

Покупатели в Хабаровске платили за дешевый алкоголь, маскируя кражу дорогой выпивки

По версии следствия, двум молодым людям удалось вынести таким образом 20 бутылок марочного спиртного
Ольга КИВА
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Покупатели в Хабаровске платили за дешевый алкоголь, маскируя кражу дорогой выпивкиПокупатели в Хабаровске платили за дешевый алкоголь, маскируя кражу дорогой выпивкиФото: Олег ЗОЛОТО
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В магазине самообслуживания в Хабаровске начали орудовать воры. По предварительной информации, в торговое помещение они попадали под видом обычных покупателей. Затем посетители шли в отдел спиртных напитков и брали там выпивку. На кассе они платили только за дешевый товар, а в рюкзаке бесплатно выносили дорогой марочный иностранный алкоголь.

- В результате расследования полицейские вышли на двух подозреваемых 19 и 20 лет. Оба нигде не работали, одного из них уже привлекали за кражи и грабежи. Фигуранты объяснили, что выносили дорогой алкоголь из магазина исключительно для себя, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В общей сложности подозреваемые похитили из магазина 20 бутылок дорогого горячительного на сумму более 30 тысяч рублей. В отношении них уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание в этом случае – это лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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