В хабаровских школах обновляют спортивные залы

СЕГОДНЯ 03:36 2019-07-11T04:33:08+03:00

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В школах краевой столицы приводят в порядок спортзалы. В рамках обновления в помещениях красят стены, устанавливают пластиковые окна, укладывают современное покрытие. Например, в школе №23 строители за ночь демонтировали деревянный пол и уложили прорезиненный спортивный ковер.

Как отметили в городском управлении образования, эту школу построили в 60-х годах прошлого века, и с тех пор капитальный ремонт в спортзале не делали ни разу. В этом году на восстановление помещения выделили 500 тысяч рублей. Часть этих денег также используют на ремонт классов и холлов. К слову, на обновление спортзалов в краевой столице в целом выделили из городской казны 350 миллионов рублей.

Этим летом также планируют установить спортивные площадки рядом со школами №№ 24 и 80. Предполагается, что на этих территориях ребята смогут не только играть в волейбол и баскетбол, но и сдавать нормативы ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU