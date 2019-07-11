СЕГОДНЯ 04:33 2019-07-11T07:33:56+03:00

В Хабаровске машина выехала на «встречку» и протаранила припаркованное авто с водителем Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В ночь с 9 на 10 июля в Хабаровске автолюбитель на машине Subaru Impreza выехал на встречку и врезался в припаркованное у края дороги авто. Происшествие случилось на улице Артемовской в районе дома №59а А. По предварительной информации, в автомобиле Tоуота Соrоna, в которую и врезалась Subaru Impreza, находился водитель.

Как сообщил информированный источник, пострадавший сам обратился в больницу спустя некоторое время после аварии. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга. В отношении водителя машины Subaru Impreza составили административный протокол.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. Это поможет сохранить ваши жизни и здоровье, а также уберечь от печальных последствий тех, кто может оказаться рядом с вами на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU