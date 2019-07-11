В Хабаровске машина выехала на «встречку» и протаранила припаркованное авто с водителем
В ночь с 9 на 10 июля в Хабаровске автолюбитель на машине Subaru Impreza выехал на встречку и врезался в припаркованное у края дороги авто. Происшествие случилось на улице Артемовской в районе дома №59а А. По предварительной информации, в автомобиле Tоуота Соrоna, в которую и врезалась Subaru Impreza, находился водитель.
Как сообщил информированный источник, пострадавший сам обратился в больницу спустя некоторое время после аварии. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга. В отношении водителя машины Subaru Impreza составили административный протокол.
Автолюбителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. Это поможет сохранить ваши жизни и здоровье, а также уберечь от печальных последствий тех, кто может оказаться рядом с вами на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU