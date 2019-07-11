«План быстрых побед» в Хабаровском крае резко сократили

СЕГОДНЯ 06:07 2019-07-11T07:31:35+03:00

Теперь в документе не 162 показателя, а только 63

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В Хабаровском крае скорректировали «План быстрых побед» - документ, призванный улучшить инвестиционный климат в регионе. Так, из предыдущего плана убрали дублирующие мероприятия и направления, не влияющие на выполнение поставленных задач. В итоге вместо 162 показателей в документе осталось только 63.

- При внесении изменении также учли предложения, поступающие от бизнеса. Участникам совещания, посвященного обсуждению плана, напомнили, что первоочередная задача – не красивая цифра в Национальном рейтинге, а улучшение делового климата, приход новых бизнес-партнеров и реализация инвестиционных проектов на территории нашего региона, - подчеркнула Наталья Рехтина, модератор встречи, заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства края.

В документ включили рейтинговые и внерейтинговые мероприятия. Речь идет, например, о выдаче лицензий на розничную продажу алкоголя, подключение к сетям тепло- и газоснабжения. Также акцент сделают на информировании бизнеса о действующих мерах поддержки и переводе услуг в электронный вид.

ИСТОЧНИК KP.RU