Больше миллиона мальков осетровых выпустят в реки Хабаровского края и ЕАО

СЕГОДНЯ 07:21 2019-07-11T07:21:24+03:00

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В Хабаровском крае и ЕАО в этом году собираются выпустить в реки 1,2 миллиона штук осетровой молоди. Эти мальки появились на свет на рыбоводных заводах. Когда они достигнут определенного возраста и наберут нужный вес, их отпустят в свободное плавание.

Как отметили в краевом минсельхозе, на заводах Хабаровского края появились 400 тысяч будущих рыб, с Анюйского завода уже выпустили на свободу больше 357 тысяч мальков калуги и 345 тысяч молоди амурского осетра. Сегодня, 11 июля, первый выпуск молоди осетровых пройдет на Владимирском заводе в ЕАО. Отпускать молодых рыб в реки будут вплоть до конца августа.

На данный момент на рыбоводных заводах идет подготовка к закладке икры осенней кеты. Выпускать молодь будут весной следующего года. Планируемый объем для предприятий региона составляет 45 миллионов мальков. В этом году уже выпустили 50 миллионов штук.

ИСТОЧНИК KP.RU