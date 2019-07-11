Пациента сразу после трепанации черепа успешно эвакуировали в Хабаровск из Высокогорного

СЕГОДНЯ 07:52 2019-07-11T07:52:48+03:00

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В Хабаровском крае врачи мужественно боролись за жизнь молодого человека, который поступил в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Чтобы спасти пострадавшего медикам пришлось в экстренном порядке проводить нейрохирургическую операцию в поселке Высокогорном. Потом практически сразу после хирургического вмешательства доставить больного в краевую столицу санрейсом.

В краевом минздраве сообщили, что просьба о помощи поступила из поселка утром. При этом сразу вылететь с целью эвакуации пациента не удалось из-за неблагоприятных метеоусловий. Решали вопрос о возможности вылета и одновременно с этим врачи центра медицины катастроф выясняли нюансы состояния пациента с помощью видеоконференц-связи. В итоге медики решили, что трепанацию черепа нужно делать на месте.

Для проведения операции расконсервировали и подготовили стационар в поселке, куда добралась авиабригада, в составе которой был и нейрохирург. Два часа понадобилось специалистам, чтобы выполнить операцию и подготовить пациента к эвакуации в Хабаровск. Сейчас пострадавший находится Краевой клинической больницы № 2. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU