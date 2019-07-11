Натуральным мороженым с «дальневосточного гектара» будут потчевать в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:46 2019-07-11T07:28:27+03:00

Амбиций изготовителя хватает на то, чтобы в будущем организовать поставки еще и на зарубежные рынки

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Владелец «дальневосточного гектара» в Хабаровском крае решил замахнуться на производство мороженого. На сегодняшний день Михаил Утробин уже обустроил на своей земле ферму, наладил производство и сбыт молочной продукции. Он постоянно развивает производство и расширяет линейку своих продуктов.

Новый товар фермер собирается продавать в Хабаровске, но в перспективе планирует наладить поставки еще и на зарубежные рынки. Как отметил сам Михаил, уже есть договоренности с действующим в краевой столице производством мороженого об использовании производственной линии.

Напомним, в Хабаровском крае зарегистрировали девять тысяч 353 договора безвозмездного пользования. Для владельцев «дальневосточных гектаров» предусмотрели 30 мер государственной поддержки. Среди них гранты и субсидии на создание семейных ферм, льготный лизинг сельхозтехники, социальные выплаты молодым семьям, льготные кредиты для малого и среднего предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU