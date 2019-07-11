Биробиджанец уверял, что дети наняли его для кражи металла со склада
На одном из складов в Биробиджане посреди бела дня исчезли металлические изделия. Среди пропавшего имущества заявители указали девять листов рифленого оцинкованного железа, металлические части конструкции башенного крана, тросы и листовое железо с кровли крыши.
Потерпевшие, а потом и росгвардейцы обнаружили, что неизвестный сорвал ворота и влез в помещение, откуда потом исчез металл. Чуть позже нашелся и подозреваемый в этой краже. Правда, он немного озадачил правоохранителей своей версией развития события.
- Мужчина рассказал, что работал по найму на группу несовершеннолетних. Сами «работодатели» с его слов скрылись в неизвестном направлении до прибытия группы задержания. В отношении фигуранта завели и расследуют уголовное дело по статье «Кража». За этот проступок максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до пяти лет, - рассказали в пресс-службе ФГКУ «ОВО ВНГ России по ЕАО».
ИСТОЧНИК KP.RU