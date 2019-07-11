2019-07-11T09:48:58+03:00
Происшествия

Биробиджанец уверял, что дети наняли его для кражи металла со склада

Сами «работодатели» со слов фигуранта скрыли в неизвестном направлении
Ольга КИВА
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Биробиджанец уверял, что дети наняли его для кражи металла со склада ФОТО: Пресс-служба ФГКУ «ОВО ВНГ России по ЕАО»Биробиджанец уверял, что дети наняли его для кражи металла со склада ФОТО: Пресс-служба ФГКУ «ОВО ВНГ России по ЕАО»
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На одном из складов в Биробиджане посреди бела дня исчезли металлические изделия. Среди пропавшего имущества заявители указали девять листов рифленого оцинкованного железа, металлические части конструкции башенного крана, тросы и листовое железо с кровли крыши.

Потерпевшие, а потом и росгвардейцы обнаружили, что неизвестный сорвал ворота и влез в помещение, откуда потом исчез металл. Чуть позже нашелся и подозреваемый в этой краже. Правда, он немного озадачил правоохранителей своей версией развития события.

- Мужчина рассказал, что работал по найму на группу несовершеннолетних. Сами «работодатели» с его слов скрылись в неизвестном направлении до прибытия группы задержания. В отношении фигуранта завели и расследуют уголовное дело по статье «Кража». За этот проступок максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до пяти лет, - рассказали в пресс-службе ФГКУ «ОВО ВНГ России по ЕАО».

ИСТОЧНИК KP.RU

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