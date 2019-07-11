«Запрещенку» из ручной клади ликвидировали в аэропорту Хабаровска

СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-11T10:17:41+03:00

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В аэропорту Хабаровска в ручной клади прибывших пассажиров нашли запрещенную продукцию. Товары, которые нельзя ввозить в Россию, пытались доставить на территорию краевой столицы гости из солнечного Узбекистана.

Иностранцы аккуратно упаковали в свои сумки дыни, яблоки, сухофрукты, зелень и другие товары. Вот только по прилету им пришлось все это достать прямо в аэропорту и отдать на утилизацию. К слову, это были пассажиры первого рейса сообщением «Ташкент – Хабаровск», которое возобновили с 8 июля 2019 года.

- В общей сложности запрещенный товар обнаружили у семи человек. Под уничтожение попали почти шесть килограммов дынь, больше килограмма яблок и столько же изюма, больше двух с половиной килограммов петрушки, полтора килограмма укропа и примерно столько сушеных абрикосов. Также в ручной клади пытались провезти два килограмма смеси сухофруктов, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

ИСТОЧНИК KP.RU