Условный срок и огромная компенсация: бывшему руководителю управления в ЕАО зачитали приговор

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-11T10:52:50+03:00

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В Еврейской автономии вынесли приговор бывшему председателю комитета по управлению государственным имуществом. Чиновника обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Из материалов дела следует, что он использовал свое положение, чтобы провернуть незаконную приватизацию акции компании ОАО «Гостиница «Восток».

Напомним, бывший председатель КУГИ в январе 2016 года умышленно способствовал занижению стоимости акций компании и обеспечению преимущественных условий участия в аукционе конкретном улицу. Служители Фемиды приняли во внимание, что фигурант способствовал раскрытию преступления, раскаялся в содеянном, да и возраст у него уже солидный. Отягчающих обстоятельств тоже не было.

- Суд признал бывшего председателя виновным в совершенном преступлении. Чиновника приговорили к двум годам лишения свободы условно. При этом его не лишили права занимать определенные должности в органах государственной власти. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 10 миллионов 552 тысяч 211 рублей. Приговор пока в законную силу не вступил, - прокомментировали в пресс-службе Биробиджанского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU